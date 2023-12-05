الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة الإثنين.

وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.

وجاء في الإعلان أن المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا هم: الكابتن، أيتان فيش، والرقيب أول، توفال تسنعاني، والرقيب ياكير شينكولفسكي.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في هجوم حماس وجنود احتياط وعناصر أمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل ثلاثة جنود يوم الأحد في شمال قطاع غزة.