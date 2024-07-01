نتائج أولية.. الغزواني يفوز بولاية رئاسية جديدة‎ في موريتانيا

أظهرت نتائج أولية بعد إحصاء الأصوات في 99.15% من مراكز الاقتراع في موريتانيا اليوم الأحد، أن الرئيس محمد ولد الغزواني، فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو/حزيران.

وبحسب "رويترز"، كشفت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت، أن الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما يزيد على 56% من الأصوات.

وتعهد الغزواني (67 عاما)، وهو ضابط كبير سابق، بتعزيز الاستثمار لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة حيث تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال الغزواني بعد التصويت في العاصمة "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".

ويواجه الغزواني ستة مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات. وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.