البرهان يصل قاعدة "فلامنغو" البحرية العسكرية في بورتسودان

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس المجلس الانتقالي، اليوم الإثنين، إلى قاعدة "فلامنغو" البحرية العسكرية في بورتسودان.

وذكرت مصادر سودانية أن البرهان سيقوم بجولة في القاعدة العسكرية بهدف تفقد القوات البحرية السودانية.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي السودانية صور ظهر فيها البرهان إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة وسط جنود القاعدة البحرية العسكرية.