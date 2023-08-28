البرهان يصل قاعدة "فلامنغو" البحرية العسكرية في بورتسودان
وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس المجلس الانتقالي، اليوم الإثنين، إلى قاعدة "فلامنغو" البحرية العسكرية في بورتسودان.
وذكرت مصادر سودانية أن البرهان سيقوم بجولة في القاعدة العسكرية بهدف تفقد القوات البحرية السودانية.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي السودانية صور ظهر فيها البرهان إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة وسط جنود القاعدة البحرية العسكرية.
وشدد البرهان في كلمة له على عدم وجود أي اتفاق أو صفقة مع قوات "الدعم السريع" التي تخوض حرباً طاحنة مع قواته، منذ منتصف أبريل/نيسان، مؤكداً أن الجيش مستمر في القتال.
وقال: "المجال ليس للكلام الآن، ونكرس كل جهدنا لإنهاء المحنة والخروج منها أقوياء، نحن نقف في قتالنا دون أي ظهير، ونعتمد على أنفسنا في قتالنا".