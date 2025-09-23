ميلوني: إيطاليا ستعترف بدولة فلسطينية "وفق شروط"

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم، بحسب "رويترز".

وقالت ميلوني للصحفيين "أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة"، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحا إلى البرلمان بشأن هذه القضية.

وأضافت ميلوني، متحدثة من نيويورك، حيث سافرت لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن، وفق تعبيرها.

وتقود ميلوني حكومة يمينية من أقوى حلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، ورفضت هذا الشهر أن تحذو حذو دول أخرى في مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا وفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.