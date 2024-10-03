قيادي حوثي: صواريخ "قدس 5" تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية

قال قيادي في ميليشيا الحوثي يدعى نصر الدين عامر، إنها تمتلك أسلحة وصواريخ جديدة تتمتع بخصائص وتقنيات حديثة، "تجعل من الأراضي الفلسطينية المحتلة مكشوفة أمامها"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعجز عن اكتشافها، وتفشل في اعتراضها، مشيرًا إلى اتخاذهم (ميليشيا الحوثي) إستراتيجية جديدة في استهداف العمق الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وقال عامر، الذي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين ورئيس وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عنهم: "تعود نوعية الصواريخ التي جرى إطلاقها نحو إسرائيل، عقب ساعات قليلة من الضربة الإيرانية مساء الثلاثاء، إلى عائلة (قدس) إلا أنها بتقنيات حديثة".

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وأفاد عامر، في مداخلة تلفزيونية له على إحدى القنوات المحلية، "يُعرف الصاروخ باسم (قدس 5)، تقنياته تؤهله إلى تغطية كل المناطق الواقعة ضمن الحدود الفلسطينية والأراضي المُحتلة؛ إذ يصل مداه إلى كل نقطة وحيز في فلسطين".

مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الكثير من مثل هذا النوع من الصواريخ وسيُسمع عنه كثيرًا في الأيام المُقبلة؛ لأنه سيتم استخدامه في العمليات القادمة بكثرة.

وذكر عامر: "توجد لدينا تشكيلة من السلاح المُتنوع، من قبيل الصواريخ الـ(فرط صوتية)، وكذا الصواريخ (المُجنحة)، بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة نوع (يافا) ومن نوع (صمّاد 4)، وجميعها تصل إلى إسرائيل؛ ما يُخوّل لنا ذلك مواكبة العمليات العسكرية بزخم مستمر".

وبحسب عامر، فإن: "جميع طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي لا تستطيع اعتراض أي من تلك الصواريخ التي تكسر معادلة الدفاعات الجوية التي يمتلكونها".

ونوه إلى أنه يتحدث "عن انكشاف كامل للعدو الإسرائيلي ولقواعده، أمام الصواريخ التي تتمتع بتقنيات عالية، والتي ستتغيّر معها القواعد في المنطقة، وترسم شكلًا آخر للشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق من بثّ المقابلة التلفزيونية، نشر عامر تدوينة على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، قال فيها، إن: "الاستراتيجية اليمنية (الحوثية) الجديدة، هي الاستمرار في الاستهداف للعمق الإسرائيلي بوتيرة أوسع من السابق، وبتنوع في الأسلحة المُستخدمة".

وأفاد، بأن: "معظم العمليات السابقة كانت اختبارًا لتقنيات التخفي وقوة التدمير والمدى وغيرها من التفاصيل، والآن تبدأ العمليات المُستمرة".