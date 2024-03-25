انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس

انتشل خفر السواحل التونسي جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد، ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجرًا، وفق ما ذكر الحرس الوطني التونسي، اليوم الإثنين.

وأضاف الحرس الوطني بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجرًا، وسط زيادة ملحوظة بتدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.

وتمثل تونس وجهة مفضّلة للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية.

وتمكّن ما لا يقل عن 152 ألف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا قادمين من تونس، العام الماضي، في زيادة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.