الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول "شؤون الأفراد" في قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله

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العالم العربي

ترامب: حماس لا ترغب في إبرام اتفاق

ترامب: حماس لا ترغب في إبرام اتفاق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 1:40 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بحسب "رويترز".

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وجاء تصريح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الإدارة الأمريكية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات.

وقال ويتكوف الخميس إن واشنطن حذت حذو إسرائيل في سحب مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية، متهمًا حماس بالتصرف بـ"أنانية".

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وأضاف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

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