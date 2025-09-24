بعد تصريحات ترامب.. ألمانيا تدعو إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء، إن على الدول الأوروبية زيادة دعمها لأوكرانيا، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي احتلتها روسيا.

وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاندفونك "بإمكاننا تحقيق المزيد إذ ليست كل الدول الأوروبية قامت بما وعدت به أوكرانيا منذ فترة طويلة. علينا دراسة الخيارات المالية والعسكرية الأخرى المتاحة أمامنا"، وفق "رويترز".

وعقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراض لموسكو.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

وإذ قلّل من شأن روسيا التي وصفها بأنها "نمر من ورق" وتعاني اقتصاديا، اعتبر ترامب أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل "وربّما الذهاب أبعد من ذلك!".

وأتت هذه التصريحات عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت أخيرا لأجواء دول في حلف شمال الأطلسي بطائرات مقاتلة ومسيّرات، واتُّهمت بها موسكو.