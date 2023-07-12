لأسباب أمنية.. توقيف اللبنانية سهى بشارة في مطار أثينا

أوقفت السلطات اليونانية الأسيرة اللبنانية المحرَّرة من المعتقلات الإسرائيلية سهى بشارة، في مطار أثينا، بينما كانت في طريقها إلى سويسرا، مقر إقامتها.

ونقل عناصر الأمن في اليونان سهى بشارة، التي تحمل الجنسية السويسرية، إلى مركز احتجاز، وتم إبلاغها بأنها ممنوعة من دخول اليونان لأسباب "أمنية".

وتولَّت السلطات السويسرية متابعة الأمر مع السلطات اليونانية، التي قالت إن بشارة، مصنفة "كمصدر خطر على الأمن الوطني وعلى أمن دول في الاتحاد الاوروبي"، كما إنه لن يسمح لها بإكمال رحلتها، وستتم إعادتها إلى لبنان.