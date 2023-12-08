ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17487 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 قتيلا في اليوم الثالث والستين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدئه الى 17487 شهيداً وإصابة 46480 مواطنا. 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".

وأضاف القدرة "في اليوم الثالث والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل الى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات".