"حمم بركانية".. كيف بررت إسرائيل نسف "الجندي المجهول" في غزة؟ (فيديو)

نفذت المقاتلات الإسرائيلية، ليل الأحد، غارات عنيفة على مدينة غزة، تم خلالها استهداف عدد من البنايات السكنية، أبرزها برج "الجندي المجهول" السكني غرب المدينة.

ويقع برج "الجندي المجهول"، الذي يعتبر من أضخم المباني السكنية في غزة، في حي "الرمال" الراقي، وكان يؤوي مئات العائلات الفلسطينية في طبقاته التي تحولت إلى ركام.

وتسببت الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت البرج، في نسف البناية بالكامل، وأحدثت انفجارات مرعبة نتج عنها حرائق ضخمة وغير معهودة.

وشبّه ناشطون وشهود عيان في غزة تأثير القصف والانفجارات بأنه أشبه بقذف البراكين حممها النارية، حيث نتج عن قصف البرج ما يشبه "كرات اللهب" النارية انفجرت في أرجاء المنطقة.

وحذر فلسطينيون من خطورة تلك الظاهرة، حيث لم يعد الخطر فقط متمثلاً في الموت تحت الركام، بل بات يمتد لتوابع الانفجارات والمتمثلة في "كرات اللهب" الغريبة التي تنبعت من موقع الانفجار.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو وصور توثق لحظة نسف وتدمير برج "الجندي المجهول، الذي أصبح أثراً بعد عين، جراء القصف المدمر.

الجيش الإسرائيلي من جهته، أعلن أنه تم استهداف "برج متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمهما حماس لأغراض استخباراتية، حيث زرع عناصر من حماس داخل المبنى وسائل استطلاع وجمع معلومات ونقاط مراقبةط.

وادعى الجيش، في بيان له، أن ذلك كان "بهدف مراقبة تحركات وأماكن وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة بهدف الترويج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش".