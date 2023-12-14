مجموعة مؤيدة للفلسطينيين تخترق موقع الجيش الإسرائيلي

تعرَّض موقع الجيش الإسرائيلي للاختراق لفترة وجيزة من قبل مجموعة مؤيدة للفلسطينيين حذَّرت من المزيد من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المزيد من الهجمات الإلكترونية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي رسالة قصيرة على موقع الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، قالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "أنونيموس جو"، إن "غطرسة الجيش وظلمه تجاه شعبنا في غزة لن يردعه إلا المواجهة برًّا أو جوًّا أو إلكترونيًّا».

واستمرت الرسالة في الدعوة إلى “تحرير فلسطين”.

وقالت الوكالة إنه "لا يُعرف سوى القليل عن Anonymous Jo، رغم أن المجموعة أو الفرد الذي يقف وراء الهجوم أشار إلى أنه من أصل أردني".