وضع "كارثي".. رحلة الرعب من شمال غزة إلى جنوبها

تواصل خروج الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال بأعداد كبيرة من شمال القطاع، على ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل فتح "ممر" جديد للإخلاء لعدة ساعات.

وتعرضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف ليل الخميس الجمعة، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في قطاع غزة وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي. وأبلغت حماس عن وقوع إصابات دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وأعلن البيت الأبيض الخميس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هدن" يومية لأربع ساعات للسماح للسكان بالتوجه جنوبا، بينما استبعد الرئيس الأمريكي جو بادين أي إمكانية لوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

وتكبدت المنطقة أضرارا جسيمة واضطر أحد سكانها يدعى محمود المصري وهو مزارع في الستين من العمر، إلى دفن أشقائه الثلاثة وأبنائهم الخمسة في بستان منزله في بيت حانون في شمال شرق القطاع بالقرب من الحاجز الفاصل مع إسرائيل، قبل الفرار جنوبا.

وروى الرجل الستيني الذي لجأ مع عائلته إلى مستشفى في خان يونس بجنوب قطاع غزة "لا خيار لدينا، فالمقبرة تقع في المنطقة الحدودية التي توغلت فيها الدبابات" مضيفا "الوضع خطير جدا، سوف أنقل الجثث بعد الحرب".