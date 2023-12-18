مدفوعًا بإخفاقات الحرب.. بوادر تجدد الحراك الاجتماعي المناهض لحكومة نتنياهو

رصدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بوادر حراك جديد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت إن نشطاء الاحتجاج الاجتماعي بصدد وضع خطط جديدة للتظاهر، على الرغم من الانتقادات، كون تلك الاحتجاجات تتزامن مع خوض البلاد للحرب.

الحراك الجديد في الشارع الإسرائيلي سيشمل "قضية الإخفاق الخطير" إبان السابع من أكتوبر، إذ ستضاف إلى قائمة الأسباب التي قادت إلى خروج الاحتجاجات منذ الشهر الأول لتشكيل حكومة نتنياهو، في أواخر ديسمبر العام الماضي، ولا سيما ملف التشريعات الرامية لإصلاح القضاء.

وذكرت الصحيفة، أن بوادر الخروج للتظاهر بدأت بالفعل، على الرغم من أن الشعب الإسرائيلي مازال "يلعق جراحه منذ السبت الأسود".

لا خيار آخر

ونقلت الصحيفة العبرية عن إحدى ناشطات الحراك الاجتماعي، آيِلِيت هاشاحَر سيدوف، التي تترأس حركة "أمهات في الجبهة"، أن الحركة "خرجت للتظاهر منذ اليوم الأول للحرب".