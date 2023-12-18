مدفوعًا بإخفاقات الحرب.. بوادر تجدد الحراك الاجتماعي المناهض لحكومة نتنياهو
رصدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بوادر حراك جديد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت إن نشطاء الاحتجاج الاجتماعي بصدد وضع خطط جديدة للتظاهر، على الرغم من الانتقادات، كون تلك الاحتجاجات تتزامن مع خوض البلاد للحرب.
الحراك الجديد في الشارع الإسرائيلي سيشمل "قضية الإخفاق الخطير" إبان السابع من أكتوبر، إذ ستضاف إلى قائمة الأسباب التي قادت إلى خروج الاحتجاجات منذ الشهر الأول لتشكيل حكومة نتنياهو، في أواخر ديسمبر العام الماضي، ولا سيما ملف التشريعات الرامية لإصلاح القضاء.
وذكرت الصحيفة، أن بوادر الخروج للتظاهر بدأت بالفعل، على الرغم من أن الشعب الإسرائيلي مازال "يلعق جراحه منذ السبت الأسود".
لا خيار آخر
ونقلت الصحيفة العبرية عن إحدى ناشطات الحراك الاجتماعي، آيِلِيت هاشاحَر سيدوف، التي تترأس حركة "أمهات في الجبهة"، أن الحركة "خرجت للتظاهر منذ اليوم الأول للحرب".
وقالت الناشطة، إنها شعرت بالفزغ يوم السابع من أكتوبر ولكنها لم تُفاجَأ، فهي لطالما حذرت من سيناريو مماثل، وتابعت: "يُحظر التوقف عن التظاهر ضد هذه الحكومة".
واتهمت نتنياهو بالتغاضي عمدًا عن التهديدات وبعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك عدم امتلاكه برنامجا لليوم التالي للحرب، داعية النشطاء للنهوض وطالبت كل المنظمات الاحتجاجية بالانضمام إليها.
وأكدت أنها لا تريد ضرب معنويات الجنود ولا يمكنها وقف الحرب ذاتها، "ولكن إن لم يترك نتنياهو منصبه فإنه بذلك لا يترك لنا خيارًا، وسوف يعود الاحتجاج الاجتماعي بكامل طاقته".
القتال في الداخل
حركة أخرى تحمل اسم "احتجاج الشعب-حيفا"، تقودها المحامية روتيم بيريلمان فرحي، تعهدت بعدم الصمت إزاء تعامل الحكومة مع الأوضاع الراهنة، وكأن شيئًا لم يحدث، حيث تواصل الحكومة تخصيص أموال ضخمة لقطاعات دينية، لا تسهم بأي شيء لصالح البلاد.
ونقلت صحيفة " يديعوت" عن فرحي قولها، إن الحركة تباشر منذ أسبوعين فعاليات في حيفا تحت شعار "حكومة الدماء يتعين عليك الاستقالة"، تحمل الحكومة مسؤولية كارثة السابع من أكتوبر، على الرغم من انتقادات موجهة إليها، بسبب تزامن التظاهرات مع وجود الجنود في حرب.
وعلَّلت عدم انتظار نهاية الحرب بأن الجيش يعمل في غزة منذ أكثر من شهرين، في حرب هي الأصعب على الإطلاق، دون أن يحقق الحسم ضد منظمتين فقط.
وذكرت أن رئيس الوزراء وشركاءه "يحاولون تحويل الحرب إلى وضع طبيعي"، وأضافت أن "أعداد القتلى مرتفعة، ولا يمكننا أن نترك مصيرنا في يد نتنياهو ليحدده".
وقالت "علينا أن نقاتل من أجل الحفاظ على هوية هذا البلد سواء في غزة ضد حماس، أو في الداخل ضد نتنياهو، هذا الحراك الذي نقوده لا يقبل بقاء نتنياهو، نريد تشكيل حكومة مؤقتة دون التيار المشيحاني المتطرف، حتى إجراء الانتخابات".
حرب بلا نهاية
وقالت المحامية روتيم بيريلمان فرحي، إن نتنياهو "يحاول إقناعنا بالانتظار إلى ما بعد الحرب، ولكنه يبذل قصارى جهده لكي يمنع مصطلح ما بعد الحرب (أي يريد استمرار الحرب طويلًا) من خلال تغيير الأهداف وعدم تحديدها، أو تحديد أهداف غامضة تخدم مصلحته".
ونقلت الصحيفة أيضًا عن الناشطة نافا روزوليو، مؤسسة حركة "حراس العار"، المناهضة للإصلاحات القضائية، قولها إنها تريد الدخول في مناظرات مع النواب حول القضايا الخلافية، وكشفت أنها بدأت حراكًا بعد أسبوعين من بدء الحرب، وأطلقت مبادرات بشأن المخطوفين.