المبعوث الأمريكي: تعامل الحوثيين مع السجناء مخالف للأعراف الدولية

شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، على عدم وجود مبرر أو عذر لاستمرار اعتقال الحوثيين مواطنين يمنيين.

وقال إنه "لا بد لدول المنطقة أن تلعب دورًا أكبر لإنهاء الأزمة" في اليمن، مؤكدًا أن ممارسات الحوثيين بحق السجناء مخالفة للأعراف الدولية".

وأكد المبعوث الأمريكي على ضرورة وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول، مشددًا على أن نفط الناقلة صافر يجب أن يعود للشعب اليمني، وفق "العربية".

ولفت تيم ليندركينغ إلى أن "عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "الوقت وقت الحوار وعلى المجتمع الدولي دعم حوار يمني يمني، ونعمل على التوصل إلى صيغة لإطلاق نار نهائي في اليمن"، متابعًا: "سأطلب من الحوثيين البعد عن لغة التهديد".