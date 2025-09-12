logo
العالم العربي

الأول بعد "هجوم الدوحة".. الكابينت الإسرائيلي يجتمع لبحث اجتياح غزة

الأول بعد "هجوم الدوحة".. الكابينت الإسرائيلي يجتمع لبحث اجتياح غزة
بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتسالمصدر: فلاش 90
إرم نيوز
إرم نيوز

يعقد الكابينت الإسرائيلي، مساء اليوم، اجتماعا هو الأول منذ الهجوم على قيادة حماس في الدوحة، في عملية أطلقت عليها إسرائيل "قمة النار".

أخبار ذات علاقة

جنود وآليات عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة

هيئة البث: الكابينت الإسرائيلي بصدد إقرار خطة احتلال غزة

 وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن اجتماع المحلس الوزاري المصغر سيناقش خطط إطلاق المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون 2"، وهي المرحلة البرية، بعد انهيار الأبراج في قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة

المبنى الذي استدفته الضربة الإسرائيلية في قطر

مخاوف وإحباطات.. "ضربة قطر" تربك إدارة ترامب وتنذر بنسف مفاوضات غزة

 وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، خاصة من الجانب الأمريكي بأنه أمر بالهجوم على قطر، الذي اعتبرت الصحيفة أنه  أوقف فعليا المفاوضات بشأن صفقة في غزة، ومهدت الطريق أمام تل أبيب لتنفيذ خطتها في احتلال مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة

علميات نسف لأبراج في غزة بوقت سابق

الجيش الإسرائيلي ينسف برج طيبة 2 غربي مدينة غزة (فيديو)

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC