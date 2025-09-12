الأول بعد "هجوم الدوحة".. الكابينت الإسرائيلي يجتمع لبحث اجتياح غزة

يعقد الكابينت الإسرائيلي، مساء اليوم، اجتماعا هو الأول منذ الهجوم على قيادة حماس في الدوحة، في عملية أطلقت عليها إسرائيل "قمة النار".

أخبار ذات علاقة هيئة البث: الكابينت الإسرائيلي بصدد إقرار خطة احتلال غزة

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن اجتماع المحلس الوزاري المصغر سيناقش خطط إطلاق المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون 2"، وهي المرحلة البرية، بعد انهيار الأبراج في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، خاصة من الجانب الأمريكي بأنه أمر بالهجوم على قطر، الذي اعتبرت الصحيفة أنه أوقف فعليا المفاوضات بشأن صفقة في غزة، ومهدت الطريق أمام تل أبيب لتنفيذ خطتها في احتلال مدينة غزة.