بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات.. إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين

وأضافت: "سيقدم متخصصون من البلدين التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، التي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".

وطبعت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة.