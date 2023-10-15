"لوموند" عن غزة: نقطة محورية في شبكة معقدة.. و75 عامًا من الصراعات
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، الضوء على قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في القطاع، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على ما تُعرف بـ"مستوطنات الغلاف الإسرائيلية" بمحيط غزة.
ووصفت الصحيفة قطاع غزة، بالـ"جيب الصغير" الذي أغلقته إسرائيل، والذي كان في قلب الصراع في الشرق الأوسط منذ سبعة عقود، فيما تتبعت تاريخ القطاع ومساره من الإشراف المصري عليه، وصولاً إلى حكمه من قبل حركة حماس.
الصحيفة تقول: "عام 1948، في أعقاب خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة، تم إنشاء إسرائيل كدولة في 14 مايو/ أيار 1948، وأدى هذا التطور إلى حرب مع الدول العربية المجاورة، وانتهت بانتصار إسرائيلي في 10 مارس/ آذار 1949".
وبين عامي 1949 و1967، تضيف الصحيفة: "خضعت غزة للإدارة العسكرية المصرية بعد توقيع الهدنة، وخلال هذه الفترة، كان عدد سكان غزة يبلغ 279 ألف نسمة، من بينهم 197 ألف نازح تديرهم الأمم المتحدة، وتم حظر الاستيطان اليهودي، مما ترك السكان العرب عديمي الجنسية".
في عام 1956، اندلعت حرب السويس نتيجة تأميم مصر لقناة السويس، واجتاحت إسرائيل، بدعم فرنسي بريطاني، قطاع غزة وسيناء، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه "ومع ذلك، وتحت ضغط من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، تراجعت إسرائيل إلى ما وراء خط الهدنة لعام 1949، ونشرت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام على طول الحدود المصرية".
وتابعت: "شهد العام المحوري عام 1967 حرب الأيام الستة، حيث شنت إسرائيل هجوماً على مصر، وانضمت الأردن وسوريا إلى الصراع، لكن استراتيجية الحرب الخاطفة التي اتبعتها إسرائيل أسفرت عن نصر مدوٍ بحلول العاشر من حزيران/ يونيو. وفي عام 1979، تم التوقيع على معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، حيث أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر في عام 1982 مع احتفاظها بالسيطرة على غزة".
الانتفاضة الأولى وتأسيس حماس
وتواصل "لوموند" تتبعها للمسار التاريخي في غزة قائلة: "اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987، انطلاقاً من غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي الفلسطينية. وتأسست حركة حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، في العام نفسه، ودعا ميثاقها لعام 1988 صراحة إلى تدمير إسرائيل".
بعد سنوات، وتحديدا بين عامي 1993 و1995، شكلت اتفاقيات أوسلو تطوراً مهماً، ونصت اتفاقية السلام على الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وعاد ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، إلى غزة في عام 1994، وأصبحت مدينة غزة مقراً للسلطة الوطنية الفلسطينية الجديدة، ومع ذلك، استمرت المستوطنات الإسرائيلية في التوسع. وبحلول عام 2000، كانت السلطة الفلسطينية تسيطر على 40% فقط من الضفة الغربية وثلثي قطاع غزة، حسب ما ذكرت الصحيفة.
وأضافت: "في عام 2000، بدأت الانتفاضة الثانية عندما أدت زيارة آرييل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، وردت إسرائيل بتفجيرات وتدمير المطار الدولي، فيما استهدفت تفجيرات انتحارية إسرائيل، وفي عام 2004، قُتل زعيم "حماس" الشيخ أحمد ياسين في غارة إسرائيلية في غزة".
وتشير الصحيفة إلى أنه "في عام 2005، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من غزة، وفككت 21 مستوطنة، ومع ذلك، احتفظت بالسيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية لغزة. وفي عام 2006، حققت حماس فوزاً حاسماً في الانتخابات التشريعية، ما أدى إلى أن يصبح إسماعيل هنية رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية".
وتطرقت الصحيفة إلى "عملية أمطار الصيف التي حدثت في الفترة بين 28 حزيران/ يونيو و26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، حيث كانت إسرائيل تهدف إلى تأمين إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط وإضعاف حماس، وتم إطلاق سراح شاليط في نهاية المطاف عام 2011 مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف فلسطيني، بما في ذلك يحيى السنوار، الذي صار زعيماً لحركة حماس في غزة منذ عام 2017".
وفي عام 2007، تضيف الصحيفة: "اندلعت حرب أهلية بين الفلسطينيين عندما رفضت حركة "فتح" المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس، وأدى هذا الصراع الداخلي في نهاية المطاف إلى سيطرة حماس الكاملة على غزة في 14 حزيران/ يونيو من ذلك العام.
وختمت الصحيفة بالقول إن "تاريخ غزة اتسم بالصراع والتغيير والاضطرابات الدائمة، ولا تزال غزة تشكل نقطة محورية في الشبكة المعقدة من الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية