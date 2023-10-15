"لوموند" عن غزة: نقطة محورية في شبكة معقدة.. و75 عامًا من الصراعات

سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها اليوم السبت، الضوء على قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في القطاع، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على ما تُعرف بـ"مستوطنات الغلاف الإسرائيلية" بمحيط غزة.

ووصفت الصحيفة قطاع غزة، بالـ"جيب الصغير" الذي أغلقته إسرائيل، والذي كان في قلب الصراع في الشرق الأوسط منذ سبعة عقود، فيما تتبعت تاريخ القطاع ومساره من الإشراف المصري عليه، وصولاً إلى حكمه من قبل حركة حماس.

الصحيفة تقول: "عام 1948، في أعقاب خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة، تم إنشاء إسرائيل كدولة في 14 مايو/ أيار 1948، وأدى هذا التطور إلى حرب مع الدول العربية المجاورة، وانتهت بانتصار إسرائيلي في 10 مارس/ آذار 1949".