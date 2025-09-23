قطر: تحقيق السلام في المنطقة يكمن بحل القضية الفلسطينية

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن تحقيق السلام في المنطقة يكمن بحل القضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

واعتبر في كلمته أثناء المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاعترافات بدولة فلسطين تكتسب أهمية معنوية، "إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين".

ووصف أمير قطر الهجوم، الذي وقع مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، واستهدف اجتماعا للوفد المفاوض لحركة حماس في العاصمة الدوحة، بأنه "فعلة شنعاء صنعها إرهاب دولة".

وأكد أنه "خلافا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية".

ولفت الشيخ تميم إلى أنه "ليست إسرائيل دولة ديمقراطية في محيط معادٍ كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة".

وتطرق في كلمته إلى الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيثُ قال إن سوريا "تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلة جديدة نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وذلك بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخ وطنهم".

ودعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى استغلال الفرصة المتاحة حاليا للوقوف إلى جانب سوريا لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية، ونبذ الطائفية بأشكالها كافة، والعنف وعناصر الشقاق الأخرى، ورفض التدخل الخارجي، لا سيما "المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا".

فيما اعتبر انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون رئيسا للبنان، وتعيين الدكتور نواف سلام رئيسا للحكومة، "خطوة هامة نحو استقرار الأوضاع في البلاد"، مؤكدًا مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وبخصوص السودان، دعا أمير قطر جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا والانخراط في حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان واستقلاله وسيادته، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.