انفجارات شمال إسرائيل وأنباء عن تسلل مقاتلين من لبنان

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية تسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية، وسط حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الأنباء تتحدث عن مقتل 6 مسلحين من حزب الله، حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف.

في الوقت نفسه، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ تسببت بإصابات مباشرة لمبانٍ في كرمئيل ومناطق أخرى، مع سماع دوي انفجارات قوية في مناطق عدة بالجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل.

وترافق ذلك مع دوي صفارات الإنذار في كرمئيل وبلدات أخرى، محذرة السكان بالبقاء في الملاجئ.