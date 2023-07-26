دعوات لاقتحامات واسعة ومسيرات في القدس بذكرى "خراب الهيكل"

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وسط دعوات لمسيرة ليلية بمناسبة ما يعرف بذكرى "خراب الهيكل".

ودعت الجمعيات والمنظمات اليهودية لتنظيم مسيرة، ليلة الأربعاء، بالإضافة إلى اقتحامات واسعة يوم غدٍ الخميس للمسجد الأقصى تزامنًا مع ذكرى "خراب الهيكل" حسب الرواية اليهودية.

ونفذ نحو 400 مستوطن الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية، لكن السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على هذا الباب سمحت باقتحام المستوطنين.