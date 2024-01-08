خبيران أمميان يتهمان حماس بارتكاب "تعذيب جنسي"
اتهم خبيران في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، حركة حماس بممارسة " أعمال تعذيب جنسي ضد مدنيين إسرائيليين"، وذلك خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، مطالبين بمحاسبتها إزاء تلك الممارسات.
وأشار الخبيران إلى "تزايد الأدلة على حدوث عمليات اغتصاب وتشويه أعضاء تناسلية"، على حد تعبيرهما.
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في جرائم جنسية محتملة زعمت أنها "ارتُكبت خلال الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل في تاريخها"، لكن الحركة الفلسطينية تنفي ارتكاب انتهاكات.
وقال الخبيران في بيان، إن "مجموعة الأدلة المتزايدة حول شبهات العنف الجنسي مروعة بشكل خاص"، لافتا إلى "وقوع عمليات تعذيب جنسي بما في ذلك اغتصاب واغتصاب جماعي وكذلك تشويه وإطلاق نار على أعضاء تناسلية"، على حد تعبير البيان.
واعتبر البيان أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وترقى إلى جرائم حرب، وبالنظر إلى عدد الضحايا والترصد والتخطيط على نطاق واسع للهجمات، فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتابع: "يستحق كل وجميع الضحايا الاعتراف بما جرى لهن، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ودورنا هو أن نكون صوتهن".