أمريكا تكشف هوية قيادي بتنظيم داعش قُتل بغارة شمال شرق سوريا

وأشار بوتشينو، إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل قيادي آخر بتنظيم داعش، إلا أنه لم يدل بأية تفاصيل بشأنه أو بالرتبة التي يشغلها.

من جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الجنود الأربعة الذين أصيبوا "في حالة مستقرة ويتلقون العلاج في منشأة طبية أمريكية بالعراق".