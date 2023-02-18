أمريكا تكشف هوية قيادي بتنظيم داعش قُتل بغارة شمال شرق سوريا
كشفت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة، تفاصيل عن العملية التي شنتها القوات الأمريكية شمال شرق سوريا الخميس، والتي استهدفت قياديا في تنظيم داعش.
وأسفرت العملية العسكرية التي نفذت بوساطة طائرة هليكوبتر هجومية، عن مقتل قياديين بتنظيم داعش وجرح أربعة جنود أمريكيين.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن العملية أسفرت عن مقتل القيادي بتنظيم داعش حمزة الحمصي.
وأضافت، أن حمزة الحمصي هو المشرف على شبكة التنظيم في شرق سوريا.
وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الغارة تم تنفيذها بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن إصابة أي من تلك القوات أو من المدنيين القاطنين في المنطقة.
وأشار بوتشينو، إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل قيادي آخر بتنظيم داعش، إلا أنه لم يدل بأية تفاصيل بشأنه أو بالرتبة التي يشغلها.
من جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الجنود الأربعة الذين أصيبوا "في حالة مستقرة ويتلقون العلاج في منشأة طبية أمريكية بالعراق".