خلفا لـ"ميلي".. بايدن يختار تشارلز براون لرئاسة هيئة الأركان المشتركة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن، اختار قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو براون، ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا لمارك ميلي، الذي تنتهي فترته في سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن يستعد للإعلان عن تعيين تشارلز كيو براون في المنصب، ليصبح بذلك ثاني أكبر قائد عسكري أمريكي من أصول أفريقية في وزارة الدفاع "البنتاغون"، بعد الوزير لويد أوستن، الذي أصبح عند تعيينه أول وزير دفاع من أصول أمريكية أفريقية.