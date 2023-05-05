خلفا لـ"ميلي".. بايدن يختار تشارلز براون لرئاسة هيئة الأركان المشتركة
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن، اختار قائد القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو براون، ليكون الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة، خلفًا لمارك ميلي، الذي تنتهي فترته في سبتمبر المقبل.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بايدن يستعد للإعلان عن تعيين تشارلز كيو براون في المنصب، ليصبح بذلك ثاني أكبر قائد عسكري أمريكي من أصول أفريقية في وزارة الدفاع "البنتاغون"، بعد الوزير لويد أوستن، الذي أصبح عند تعيينه أول وزير دفاع من أصول أمريكية أفريقية.
ووفق الصحيفة، فإنه رغم أن براون كان المتوقع لفترة طويلة أن يكون الخيار المقبل للمنصب، إلا أن بايدن بحث لفترة في اختيار قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية ديفيد بيرجر للوظيفة.
يشار إلى أن تشارلز كيو براون سيصبح ـ حال التصديق على تعيينه ـ ثاني أمريكي من أصول أفريقية يشغل هذا المنصب بعد وزير الخارجية السابق كولن باول الذي شغل المنصب بين 1989 و1983.