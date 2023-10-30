بعد انقطاع الاتصالات.. الغزيون يواجهون الواقع المرير بـ"السخرية"

يعاني قطاع غزة من انقطاعات متكررة في الاتصالات والإنترنت بفعل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، الذي دمر في كثير من المناطق البنية التحتية لشبكات الاتصال الخليوي والأرضي والإنترنت.

لكن مساء الجمعة الماضي كان يوماً مختلفاً؛ حيث شهد انقطاعاً كاملاً لجميع شبكات الاتصال والإنترنت عن جميع مناطق قطاع غزة، وهو الانقطاع الذي استمر 36 ساعة.

وعزت شركة الاتصالات الفلسطينية هذا الانقطاع إلى قصف إسرائيلي دمر المسارات الدولية للشبكة في قطاع غزة، ما أدى لتوقف جميع خدمات الاتصالات والإنترنت لمدة 36 ساعة، قبل أن تبدأ الخدمات في العودة تدريجياً.