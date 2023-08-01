السودان.. تأزم الأوضاع في مدينة نيالا وسط مخاوف من تكرار كارثة الجنينة

حذَّرت شخصيات سياسية وأهلية في السودان، من انزلاق الأوضاع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، نحو الحرب الأهلية على غرار ما حدث في مدينة الجنينة.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن الأوضاع الأمنية داخل مدينة نيالا أصبحت "متأزمة لدرجة كبيرة"، على ضوء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل الأحياء السكنية خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن قوات الدعم السريع تحاصر منذ نحو أسبوع مقر الفرقة الـ16 التابع للجيش، من كل الاتجاهات.

وكشفت المصادر عن وجود "انقسام قبلي حاد" في نيالا، بعد أن أعلنت القبائل العربية في وقت سابق انضمامها إلى قوات الدعم السريع.

وأكدت أن مقاتلي القبائل العربية وهم يستقلون الدراجات النارية بعدد ضخم يحاصرون قيادة مقر الجيش في نيالا جنبًا إلى جنب مع قوات الدعم السريع.