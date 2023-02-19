الجيش الأمريكي يعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش في سوريا

وأضافت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأمريكيين المشاركين في العملية التي نفذت بوساطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأشارت القيادة المركزية الى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة أربعة جنود أمريكيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لتحييد قيادي بارز آخر في التنظيم في شمال شرق سوريا.

وأدت تلك العملية إلى مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه "أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة للتنظيم في شرق سوريا".