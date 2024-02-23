أنباء عن "تقدم إيجابي".. إسرائيل تحسم مشاركتها في قمة باريس

حسم مجلس الحرب الإسرائيلي قراره بالمشاركة في قمة "باريس 2" بشأن صفقة الأسرى، التي من المنتظر أن تستضيفها العاصمة الفرنسية، حسبما أفادت قناة "أخبار 13" العبرية.

ويترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في القمة، رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، في وقت أكدت فيه مصادر ذات صلة بالموضوع للقناة، أن هناك تقدمًا إيجابيًا في المفاوضات بشأن إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت القناة إلى أن عقد القمة، جاء عقب ضغوط مكثفة بغرض الوصول إلى صفقة قبل شهر رمضان.

وتأتي استكمالًا للقمة الأولى التي استضافتها باريس، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ومسؤولين استخباريين إسرائيليين، إضافة إلى الوسيطين المصري والقطري،

وتخشى غالبية أطراف المفاوضات أن يحل شهر رمضان دون الوصول إلى اتفاق، الأمر الذي قد يشعل ساحات أخرى، لاسيما في الضفة الغربية.

وكان عضو مجلس الحرب بيني غانتس حذّر مرارًا من أنه في حال فشل المفاوضات فإن إسرائيل ستواصل العمليات في رمضان.

وذكرت المصادر التي تحدثت للقناة، دون كشف هويتها، أن هناك "مؤشرات إيجابية"، مضيفة أن القمة ستشهد الاتفاق فقط على التفاصيل، وسط تقديرات بأنه "يمكن إحراز تقدم لكن بشرط أن تضع الصفقة بالاعتبار البعد الإنساني لسكان غزة، دون أي التزام إسرائيلي بما يمكن أن يحدث في المراحل التالية".