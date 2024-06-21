غوتيريش: أي خطأ بين لبنان وإسرائيل قد يسبب "كارثة لا يمكن تصورها"

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل وميليشيا حزب الله، الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلاً إن لبنان ينبغي ألا يصبح "غزة أخرى".

وقال غوتيريش للصحفيين: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى". بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "أشعر بأنني مضطر اليوم إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق"، الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000.

وتابع: "تصعيد في التبادل المستمر للقصف. تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين، كأن حربا شاملة باتت وشيكة".