السجن 3 سنوات لقيادي بارز في "العدالة والتنمية" المغربي

وأوضح المحامي أن موكله الذي يُحاكم طليقًا، منذ العام 2018، لن يتم توقيفه "إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا".

وأكد "حالوي" أنه سيستأنف الحكم يوم غدٍ الأربعاء.

والقيادي "حامي الدين" عضو في الأمانة العامة للحزب الإسلامي الذي تولّى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين عامي 2011 و2021.

وتعود وقائع القضية إلى، العام 1993، حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.

وفي العام التالي، حُكم على "حامي الدين" بالسجن مدة عامين بتهمة "المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة"، وفق المحامي حالوي.

لكن القضاء قرر إعادة محاكمة "حامي الدين" بعدما تقدم ذوو القتيل بشكوى جديدة العام 2017.

واليوم الثلاثاء، قال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إن إعادة محاكمة حامي الدين "مخالفة للقوانين التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال".

في المقابل، أكد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في القضية، أن "الملف ظل مفتوحًا، منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تقبل الشكاية الأخيرة".

وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا بأن يدفع المتهم تعويضًا للطرف المدني يناهز 4 آلاف دولار.