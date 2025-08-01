تزامنا مع زيارة ويتكوف.. "حماس" تنشر فيديو للرهينة إيفيتار دافيد

نشرت حركة حماس، عصر اليوم الجمعة، شريط فيديو تظهر فيه إشارة إلى حياة الرهينة إيفيتار دافيد، المحتجز منذ 655 يومًا في غزة، وفق إفادة القناة السابعة العبرية.

واعتبره الإعلام العبري إرهابا نفسيا من الفصائل الفلسطينية للضغط على أسر الرهائن وصناع القرار في تل أبيب.

ووفق تقرير القناة السابعة، اختُطف إفيتار، البالغ من العمر 25 عامًا، من مستوطنة كفار سابا، من حفل في قرية برايم مع صديقه.

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وفي فبراير/شباط الماضي، أثناء صفقة الرهائن، نشرت حركة حماس شريط فيديو وصورة بالحجم الطبيعي لإفيتار ديفيد وجاي جلبوع دلال، اللذين تم إحضارهما إلى نقطة إطلاق سراح الرهائن الثلاثة، عمر وينكيرت، وعمر شيم طوف، وإيلي كوهين، لمشاهدة "الاحتفال" ثم تم إعادتهم لمخبئهما.

وهذا الفيديو هو الثاني الذي تقدمه الفصائل الفلسطينية خلال 24 ساعة، في وجود ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب إلى إسرائيل وغزة، بعد التوثيق الذي قدمه "الجهاد الإسلامي" عن الرهينة روم بريسلافسكي، الذي قالوا إنه آخر تواصل بينه وبين حراسه منذ اختراق الجيش الإسرائيلي للمنطقة الموجود فيها.

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ومذاك تحاول أسرة الرهينة الوصول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاجتماع طارئ معه، بعدما بدا روم في حالة انهيار تامة، لكنه لا يرد على هاتفه أبدا.