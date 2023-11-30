هجمات البحر الأحمر تضع سلامة البحّارة على المحك

قال مسؤولو ملاحة الأربعاء إن السفن التجارية تواجه مخاطر متزايدة في البحر بعد أن هاجمت جماعات مسلحة سفينتين واستولت عليهما في مياه بالقرب من البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن، مما زاد المخاطر التي يتعرض لها البحارة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن يوم الأحد نفذها على ما يبدو قراصنة صوماليون وليس الحوثيين رغم إطلاق صاروخين بعد ذلك من منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مالك سفينة الشحن جالاكسي ليدر إن الحوثيين استولوا في 19 نوفمبر تشرين الثاني على السفينة التي تم نقلها إلى ميناء الحديدة اليمني.

وهناك روابط بين مالكي السفينتين وبين رجال أعمال كبار إسرائيليين، وفقا لسجلات الشحن.

وقالت غرفة الشحن الدولية إن "الهجمات يجب أن تتوقف فورا، ويتم إطلاق سراح البحارة الأبرياء".

وأضافت في بيان "في جميع الأحوال، تمارس هذه السفن حقها في حرية الملاحة والمرور البريء".