للمرة الثانية.. مقتل 7 مدنيين بقصف حي النهضة جنوب الخرطوم

قُتل 7 مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد؛ إثر سقوط قذائف مدفعية على منطقة النهضة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما أفاد المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، محمد كندشة.

وقال كندشة، لـ"إرم نيوز"، إن 5 قذائف مدفعية سقطت توازيًا في حي النهضة مربعات "1، 2، 12"، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين.

وتعدّ هذه الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع في المنطقة نفسها، فقد قُتل، يوم الخميس الماضي، 7 مدنيين في حي النهضة بسقوط ثلاث قذائف مدفعية بمربعات (1_3_4)، كما تسببت بعدد من الإصابات جرى نقلها لتلقي العلاج في مستشفيات بشائر والراقي.

وكان كندشة كشف، لـ"إرم نيوز"، في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 200 مدني في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم وحدها؛ إثر القصف العشوائي عبر المدافع والطيران خلال 9 شهور من الحرب.

وتتعرض مناطق أخرى في العاصمة السودانية ومدن أخرى، مثل نيالا وودمدني والديبيات، التي تُسيطر عليها قوات الدعم السريع، باستمرار، لقصف مدفعي أو عبر الطيران الحربي، الذي دائمًا ما يخلّف قتلى وجرحى وسط المدنيين.

وفي ظل غياب أية جهة لرصد عدد ضحايا القصف العشوائي، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر صورًا وأخبارا لمن فقدوا حياتهم إثر سقوط قذائف مدفعية على منازلهم في الخرطوم.