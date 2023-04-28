تحليق للطيران واشتباكات متقطعة.. هل تصمد "الهدنة الخامسة" في السودان؟

ففي الوقت الذي تحدث فيه شهود عيان ووسائل إعلام محلية، عن قيام الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بطلعات صباحية في الخرطوم، وسماع مضادات أرضية أطلقتها قوات الدعم السريع، تلاها دوي انفجارات عنيفة في الأجزاء الجنوبية الغربية من مدينة الخرطوم بحري، سارع الدعم السريع إلى اتهام الجيش بخرق الهدنة واستهداف معسكراته من جديد عبر الطائرات والمدفعية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان: "وافقنا أمس الخميس على هدنة بدأت منتصف الليل، إلا أن القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد خرقوا الهدنة منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع تمركز قواتنا بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل اولياء وأم درمان وما زالت الطائرات تحلق في مدن العاصمة الثلاثة..".