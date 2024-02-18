ثلاثة ملايين لغم تدق جرس الإنذار في ليبيا

تعاني ليبيا من معضلة الألغام التي ظلت عصية عن الحل رغم مرور عقود على زراعتها، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية أو في فترة الاستعمار الإيطالي، وتقول إحصائيات أممية إن عددها وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين لغم.

وبعد أحداث انتفاضة 17 فبراير/ شباط، أصبحت ليبيا بؤرة لملايين الألغام التي زُرعت أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت لإسقاط معمر القذافي، بعد رفضه الانسحاب، ليُقتل على يد قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمناهضين لحكمه.

ويتم الإعلان بشكل دوري عن إصابة أو مقتل أشخاص في حوادث تفجّر ألغام في ليبيا التي لم تشفع لها الثروات الهائلة لحل هذه المشكلة التي تزداد تعقيدا، في ظل غياب حلّ سياسي يوحّد الجهود بين الحكومات المتنافسة وأجهزتها.