العالم العربي
شاهد.. جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني من "أصحاب الهمم"
أطلق جندي إسرائيلي النار على رجل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في قلقس بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده واجهوا رجلًا فلسطينيًّا من ذوي الإعاقة العقلية، وقد تمَّ إطلاق النار عليه من قِبل رجل يرتدي زيًّا عسكريًّا في قلقس، مؤكدًا أنه فتح تحقيقًا بالموضوع، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وكان طارق أبو عابد، 34 عامًا، في طريقه إلى منزله عندما أوقفه 3 جنود إسرائيليين وطلبوا منه إثبات هويته، بحسب شقيقه ضياء أبو عابد.
وقال ضياء إنّ جدالًا نشب بعد أن أخبر طارق الجنود أنه لا يحمل بطاقة هوية.
وبحسب ضياء، فإن طارق "معروف بين المجتمع بإعاقته العقلية. ورفض الجنود الاستماع".
ونُقل طارق من قلقس إلى المستشفى، حيث أصيب بنزيف حاد قبل أن يخضع لعملية جراحية في ساقه.