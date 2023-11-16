الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى المعمداني
أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، وسط "هجوم عنيف".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على أن حركة حماس تستخدم المنشآت الصحية قواعد لها.
وقالت الجمعية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".
وفي منشور له على المنصة ذاتها، كتب الطبيب في المستشفى، غسان أبو ستة، أن "المستشفى أصبح بمثابة محطة إسعاف أولي، مئات الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات دون إمكانية إجراء عمليات جراحية لهم، سيموتون متأثرين بجراحهم".
وقبل ساعات قليلة، أكد هذا الجراح الفلسطيني البريطاني الذي أجرى بنفسه عملية جراحية، اليوم الخميس، في "المعمداني"، أن المرضى المعرضين لخطر الموت فقط هم الذين يتم إدخالهم إلى غرفة واحدة متاحة من غرفتي العمليات.
ومن بين 24 مستشفى في شمال قطاع غزة، يعد "المعمداني" الوحيد "الذي يعمل حاليًا ويستقبل المرضى"، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مشيرًا إلى أن 5 مستشفيات أخرى تعمل بشكل "محدود" للغاية، وغير قادرة على استيعاب مرضى جدد.
وأضاف "أوتشا" أنه "تم إغلاق 18 مستشفى وإجلاء المرضى منها منذ بدء الأعمال القتالية، من بينها 3 - النصر، والرنتيسي، والقدس - خلال الأيام الثلاثة الماضية".