روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
logo
العالم العربي

المرصد: التحالف الدولي يعزز قواعده شمال وشرق سوريا

المرصد: التحالف الدولي يعزز قواعده شمال وشرق سوريا
طائرة شحن عسكرية أمريكيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 3:08 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي" هبطت في قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة الجنوبي، حيث جرى تفريغ شحنات عسكرية ولوجستية لتعزيز القاعدة.

وأضاف المرصد أن ذلك يأتي في إطار استمرار "التحالف الدولي" بتعزيز قواعده العسكرية في شمال وشرق سوريا، عبر إدخال معدات لوجستية وعسكرية بشكل متكرر.

أخبار ذات علاقة

بعد يومين من "مؤتمر الحسكة".. "قسد" تجري مناورات مع التحالف الدولي

بعد يومين من "مؤتمر الحسكة".. "قسد" تجري مناورات مع التحالف الدولي

 وفي 13 أغسطس الحالي، هبطت طائرتا شحن تابعتان للقوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، وسط تحليق لمروحيات عسكرية في سماء المنطقة.

وبحسب معلومات أوردها المرصد، فإن الطائرتين تحملان أسلحة متطورة وعتادًا عسكريًا، في إطار استمرار عمليات الدعم اللوجستي والعسكري لقوات "التحالف الدولي الموجودة" في المنطقة.

أخبار ذات علاقة

"المرصد": قوات التحالف الدولي تعزز وجودها شمال شرقي سوريا

"المرصد": قوات التحالف الدولي تعزز وجودها شمال شرقي سوريا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC