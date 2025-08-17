المرصد: التحالف الدولي يعزز قواعده شمال وشرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي" هبطت في قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة الجنوبي، حيث جرى تفريغ شحنات عسكرية ولوجستية لتعزيز القاعدة.

وأضاف المرصد أن ذلك يأتي في إطار استمرار "التحالف الدولي" بتعزيز قواعده العسكرية في شمال وشرق سوريا، عبر إدخال معدات لوجستية وعسكرية بشكل متكرر.

وفي 13 أغسطس الحالي، هبطت طائرتا شحن تابعتان للقوات الأمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، وسط تحليق لمروحيات عسكرية في سماء المنطقة.

وبحسب معلومات أوردها المرصد، فإن الطائرتين تحملان أسلحة متطورة وعتادًا عسكريًا، في إطار استمرار عمليات الدعم اللوجستي والعسكري لقوات "التحالف الدولي الموجودة" في المنطقة.