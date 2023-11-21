شهادات مروعة لفلسطينيين حول الوضع في مخيم جباليا شمال غزة

أطبق الجيش الإسرائيلي الخناق على محافظة شمال قطاع غزة من محورين، محور شمال شرق المحافظة الذي يطل على شارع صلاح الدين والقريب من السلك الحدودي ومحور شمال غرب المحافظة القريب من قاعدة زيكيم العسكرية والمطل على البحر.

وتوغلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وسط إطلاق قذائف مكثف بالإضافة إلى غطاء جوي عنيف أدى إلى تدمير أكثر من 50% من مساحة المباني المتواجدة بالمحافظة بحسب ما أظهرته صور للأقمار الصناعية وثقتها صحيفة نيويورك تايمز.

واستمرارًا لهذا التوغل، تم حصر جميع سكان المحافظة المتبقين ويصل عددهم إلى 300 ألف نسمة في مساحة أقل من كيلو متر مربع واحد فقط يتركز وسط مخيم جباليا.