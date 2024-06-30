مصر توضح حقيقة فيديو "التجمعات المؤيدة للإخوان"

نفت القاهرة صحة مقطع فيديو تظهر فيه تجمعات لعدد من المواطنين مؤيدين لدعوات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلادة والمصنفة إرهابية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصدرًا أمنيًا نفى "جملة وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية".

وأوضح المصدر أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة في محافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة".

وأضاف أن "أحد العناصر الإخوانية الهاربة في الخارج قام بفبركة مقطع صوتي غير حقيقي وإضافته لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم".

وأشار إلى أن ذلك "يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق".

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.