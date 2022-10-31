الجيش السوداني يحذر من الزج به في المعارك السياسية

حذرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، من "الزج بها في المعترك السياسي واستخدامها كوسيلة في المدافعة والاستقواء السياسي".

وقالت في بيان لها، إن موقفها "معلن ولا يحتاج لتوضيح جديد أو مزايدة سياسية، وهو ما ورد في بيان القائد العام في شهر يوليو/ تموز الماضي، والقاضي بانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي في حال توافق القوى السياسية".

وناشدت بضرورة تضافر الجهود في المساعدة على إنقاذ البلاد من حالة التشرذم والتشظي التي تعيشها وتهدد أمنها واستقرارها وتماسكها الاجتماعي.

ونفى البيان أن يكون قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تحدث إلى رئيس حزب دولة العدالة والقانون، محمد علي الجزولي.

في المقابل، رد الجزولي على بيان القوات المسلحة بشأن ما اعتبر انه تواصل مع البرهان، قائلا في تغريدة على حسابه: "أنا لم أقل اتصلت بالبرهان، الحمد لله الذي أكد فيه بيان الجيش أنه يقف من مسافة واحدة من الجميع".