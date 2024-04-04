ضمن رؤيته لإنهاء الحرب.. تحالف "تقدم" يحذر من سيناريو "التشظي وأمراء الحرب"

حذر تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان "تقدم"، من "أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب".

ودعا التحالف القوى الإقليمية والدولية إلى طرح مقاربة مغايرة تقود إلى وقف الحرب التي تعصف بالبلاد لنحو عام.

وأقر التحالف، اليوم الخميس "رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية"، بعد سلسلة اجتماعات عُقدت في العاصمة الإثيوبية لمدة يومين متتاليين.

وقال تحالف "تقدم" في البيان الختامي للاجتماعات إن المقاربة الجديدة يجب أن يكون على رأسها مرحلة وقف الأعمال العدائية، لأسباب إنسانية، تُتبع بوقف شامل لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.

وأوضح البيان أن "تعدد المنابر والوسطاء يهدر الطاقات ويعطي فرصا للطرف المتعنت للتبضع والتسوق في سوق المبادرات بل ويوظف هذه المبادرات كوسيلة للتنصل من أي التزامات تمت في منابر أخرى والبدء من الصفر في كل عملية تفاوضية جديدة".

وأضاف: "إنه يجب أن تقوم العملية التفاوضية على ما تم الاتفاق عليه مسبقا فى جولات التفاوض السابقة بغض النظر عن المنبر الذي تمت من خلاله وألا يسمح بأن تبدأ عملية تفاوضية جديدة من الصفر في كل مبادرة أو منبر".

وأكد ضرورة حضور القوى المدنية والمشاركة في العملية التفاوضية.

كما دعا إلى تشكيل مركز مراقبة لقوة مشتركة من دول الإقليم للمشاركة في خلق آلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وفتح المسارات الآمنة وضمان انسياب المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد أن الخيار الأمثل هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.