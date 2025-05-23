نائب أمريكي يدعو إلى قصف غزة بالنووي

أدلى عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين بتصريحات مُثيرة للجدل، بعد أن دعا إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي.

وقال خلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، إن "الحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة" وفق تعبيره.

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وجاءت تصريحات النائب الجمهوري تعليقًا على حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن، وأسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء وجودهما خارج متحف التراث اليهودي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كانت تعقد فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.

وأشار النائب فاين إلى أن "النهاية الوحيدة للصراع في غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من يدعم الإرهاب الإسلامي" بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين، ولم نتفاوض مع اليابانيين. لقد استخدمنا القنابل النووية مرتين ضد اليابان من أجل تحقيق استسلام غير مشروط".

ومضى النائب الأمريكي قائلًا: "ينبغي أن يكون الموقف ذاته في هذا السياق، فهناك خلل عميق جدًا في هذه الثقافة ويجب القضاء عليها" وفق قوله.