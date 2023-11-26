"لا تتجهوا شمالًا".. الجيش الإسرائيلي يجدد تحذيراته لسكان غزة

بث الناطق العسكري باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تسجيلًا مصورًا موجَّهًا إلى أهالي غزة، يحذرهم فيه من التوجه نحو شمال القطاع، أو الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد من الحدود.

وفي تحذيرات مشابهة لتلك التي أطلقها أمس قال أدرعي: "إسرائيل لم تسمح بالانتقال من جنوب القطاع إلى شماله، منطقة الشمال هي منطقة حرب". وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" أن التنقل مسموح فقط من شمال القطاع إلى جنوبه.