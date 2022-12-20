"مؤتمر بغداد".. اتفاق إقليمي ودولي على دعم العراق لمواجهة كافة التحديات
أكد المشاركون في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بدورته الثانية المنعقد حالياً في الأردن، دعم العراق لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على رفض استخدام الأراضي العراقية لأي اعتداء على دول الجوار والمنطقة.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال كلمة افتتاح "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، إن "المؤتمر يؤكد على دور العراق المحوري، وإن استقرار العراق ركن أساسي للمنطقة، ونؤكد على دعم جهود العراق في دعم أمنه وسيادته وتعزيز التعاون الإقليمي".
وأضاف الملك عبدالله الثاني أن "إمدادات الطاقة والتعامل مع التغيير المناخي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة للاستقرار في المنطقة والتعاون ومعالجة قضايا الفقر والبطالة".
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال كلمته في المؤتمر، إننا "نجتمعُ اليوم في عمّان والأمل يحدونا بالمضيّ نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلفِ المجالات، وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يُسهم في إرساء قواعد الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويفتحُ المجال واسعاً أمام سبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم".
وبين السوداني أن "فكرةَ تأسيسِ مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والإقليمي، إضافةً إلى الدولِ الصديقة، كما أن الحكومة تتبنى نهجاً منفتحاً يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الإقليمي".
وأضاف: "نرى أن الأولويةَ الآن تكمنُ في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعززُ روابط الأخوّة والصداقة بين دولنا وشعوبنا".
وتابع: "نسعى للعمل معاً للتحول إلى دول مصنِّعة، من خلال إنشاء مناطق صناعيةٍ مشتركة، تعززُ من قدرتنا الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكلِّ منّا، ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية؛ وإطلاق المشاريع العملاقة في شتى القطاعات".
مؤكدًا أن "من الضروري التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهمِّ محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتِج وتحسين ظروف العملِ فيه، وتوفير الضمانات للعاملين".
وعلى الصعيد الداخلي، أردف السوداني قائلًا: "وضعنا مكافحةَ الفساد المالي والإداري في صلبِ أولوياتنا، وقد بدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد بدءاً من أعلى المستويات، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محلَّ إقامةٍ لهم".
ومضى رئيس الحكومة العراقية: "نعمل بجدٍّ على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات، لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها، كما أن البيئة الاستثمارية الملائمةَ بحاجة إلى استتباب الأمن".
وزاد قائلًا: لقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصاراتِ الكبيرةِ على فلولِ الإرهابِ والجماعاتِ التكفيرية، ولا يفوتني هنا أنْ أقف إجلالاً للدماء الزكية والتضحيات التي بذلتها قواتُنا المسلحة، دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم".
وأوضح السوداني أنه "لا بدَّ لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكرِ المتطرف بجميع أشكاله، ووضع آلياتٍ وبرامج حقيقية لفضح النوايا الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة، كما أن العراق يواجه تهديداً وجودياً بسببِ شحِّ المياه".
وقال: "إننا عازمون على العمل الجادِ مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية لضمان أمنِنا المائي، والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، ووصول حصتِنا المائية وفقَ الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبالتوازي مع ذلك بدأنا باتخاذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقافِ هدر المياهِ في الخزنِ والزراعة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "العراقَ متمسكٌ ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وهو ينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفضِ التوترات".
وأضاف: "كما أننا نرفض في الوقت ذاته التدخل بشؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه، خصوصاً أنه لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حلِّ الخلاف أو الاختلاف؛ ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضدَّ العراق، ولا نقبل أن ينطلق أيُّ تهديد من العراق ضدَّ أي دولة من دول الجوار أو المنطقة".
وتابع: "واجبنا أن نعتمدَ الحوار والتفاهم لحلِّ مشاكلنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا، وتؤسسُ للاستقرارِ والازدهارِ في المنطقة، خصوصاً أن العراق يسعى لأن يكون راعياً للتواصل والتحاور، كسبيلٍ أساس لحلِّ الخلافات، بهدف تهدئة الأجواء وتقريبِ وجهاتِ النظرِ بين الفُرقاء، وتعزيز الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمات بالمنطقة".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إن "الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، كما نؤكد على التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق".
وأكد ماكرون أنه "إذا أردنا ضمان استقرار العراق فعلينا حل المشكلات مع جيرانه، كما أن هذه المنطقة تتمتع بكل ما يجعلها تمتلك أجندة تجعلها تشترك في القرارات الدولية".
أما رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فقال في كلمته إن "الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته، كما أن الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة".
وبين الصباح أن "اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق تعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته، كما أننا نسعى لدعم العراق في جميع المجالات، وأمن البلدين لا يتجزأ، خصوصاً أن المجتمع الدولي مهتم باستقرار العراق".
وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن "لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت دلالات واضحة على الحرص على تطوير العلاقات".
بدوره، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر إننا "ندعم الجهود الوطنية في العراق لاستعادة مكانته ودوره الفاعل، خصوصًا أن الوضع الأمني في العراق يشهد تحسناً ملحوظاً وأن قمة بغداد فرصة للتطوير والتنسيق مع العراق في مواجهة التحديات، كما أن الدولة العراقية حققت إنجازات مهمة في محاربة الإرهاب".
وأكد السيسي أن "مصر لديها رغبة صادقة في فتح مرحلة جديدة من الشراكة مع العراق، خصوصاً أن نجاح العراق يعد نجاحاً للمنطقة كلها، كما أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق".
بالمقابل، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن "السعودية تدعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات، كما أن المملكة تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية، والسعودية لديها رغبة في استمرار مسيرة التعاون مع العراق".
وبين بن فرحان أن "السعودية تعتزم المضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة مع العراق ودعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق، كما أن السعودية لن تدخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية، والمملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق".
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته خلال المؤتمر، إننا "نامل بالخروج باتفاقات تدعم العراق، كما أننا ندعم كل الجهود لتحقيق استقرار العراق وأمنه".
وأكد الزياني أن "البحرين حريصة على تعزيز التعاون مع العراق واستعادة دوره في المنطقة، خصوصاً ان أمن العراق ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ونرفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية".
فيما أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي خلال كلمته في المؤتمر على "ضرورة الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق".
وأضاف البوسعيدي أننا "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين، كما أنه يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق".
أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، فقال إن "طهران تدعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً، كما أن انعقاد مؤتمر بغداد يأتي دعماً للعراق ونحن نجدد التأكيد على دعم حكومة محمد شياع السوداني".
وبين عبداللهيان، "عملنا على تطوير العلاقات مع دول الجوار وبينها العراق، كما أن العراق يؤدي دوراً مهماً في المنطقة، ونحن نشيد بخطوات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إرساء السلام بالمنطقة".
وأضاف أن "استقرار إيران مرتبط باستقرار المنطقة بأسرها، وسياستنا هي تجنب الحرب في المنطقة، كما أننا لا نقبل بوجود تهديد ينطلق من العراق باتجاه جيرانه، وإيران مستعدة لتعميق العلاقات مع جميع دول المنطقة".
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "العراق اتخذ خطوات ملموسة في تعزيز علاقاته مع دول المنطقة، والعراقيون يتطلعون إلى مرحلة جديدة".
وأكد أبو الغيط أن "هناك ضرورة بأن لا يكون العراق ساحة للصراع، خصوصاً أن هناك مهام صعبة أمام الحكومة العراقية لتلبية تطلعات العراقيين".
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "ندعم العراق في هذه المرحلة، وهذا يُعد ركناً أساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل، والجامعة العربية تساند العراق وحكومته في تحقيق النمو والتطور".
بالمقابل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وضعت حداً للفترة المضطربة، والاتحاد يدعم جهودها في إقامة إصلاحات يتطلع إليها العراقيون".
وبين بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الحوار في المنطقة، وهو ملتزم بدعم عراق قوي وديمقراطي، وينبغي احترام وحدة أراضي العراق وسيادته، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إنهاء أزمة مخيم الهول ودور الحكومة العراقية في تحقيق ذلك".
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي سيمدد بعثته في العراق إلى نيسان/أبريل 2024، كما أننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع بغداد ودول المنطقة، والعراق ينبغي أن يكون جسراً بين دول المنطقة".
وأعلن ملك الأردن عبدالله الثاني، انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، بعد اختتام كلمات زعماء وممثلي الدول المشاركة تمهيداً لعقد الجلسة المغلقة.