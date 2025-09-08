الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤيا غربي مدينة غزة (فيديو)

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برج مجمع الرؤيا التجاري غرب مدينة غزة بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتدمير الجيش الإسرائيلي برج مجمع الرؤيا التجاري مقابل المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويتكون البرج من 16 طابقًا، ويضم مكاتب لمؤسسات صحفية وحقوقية، وكذلك مقار لشركات تجارية ومطاعم وصالة رياضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر المنطقة المحيطة بالبرج، مطالبًا إياها بالإخلاء، وهي منطقة تعج بالنازحين الذين فروا من مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي شمال وجنوب مدينة غزة.

وقال ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي إن "مدينة غزة ستتعرض اليوم الاثنين، لقصف لم يسبق له مثيل"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مدينة غزة وحماس، بـ"إعصار هائل" يدمرهما ما لم تستسلم الحركة.

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي عن مرحلة جديدة من الحرب تمهيدًا لتوسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحها، دمّر عشرات البنايات السكنية، وثلاثة أبراج غرب مدية غزة.