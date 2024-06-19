"الفوضى" تمنع إيصال المساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها لم تتمكن من توزيع المساعدات في قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، بسبب الفوضى والذعر بين الجياع في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال يوم الأحد إنه سيكون هناك وقف يومي لهجماته من الخامسة صباحا إلى الرابعة مساء بتوقيت غرينتش حتى إشعار آخر في المنطقة الممتدة من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل إلى طريق صلاح الدين ثم باتجاه الشمال في غزة.

وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن "الأمم المتحدة رحبت بهذه الخطوة"، مضيفا أن "هذا لم يترجم بعد إلى وصول المزيد من المساعدات إلى المحتاجين، المنطقة الواقعة بين كرم أبو سالم وطريق صلاح الدين خطيرة للغاية.

وأردف أن "القتال ليس السبب الوحيد لعدم القدرة على استلام المساعدات، عدم وجود أي شرطة أو سيادة قانون في المنطقة يجعل نقل البضائع إلى هناك أمرا خطيرا للغاية"، مؤكدا "لكننا مستعدون للتعامل مع جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى الناس في غزة، وسنواصل العمل مع السلطات وقوات الأمن، في محاولة لمعرفة ما يمكن القيام به لتهيئة الظروف الأمنية".

وتابع أنه "عندما تصل المساعدات إلى مكان ما، يكون هناك أناس يتضورون جوعا، ويشعرون بالقلق من أن هذا قد يكون آخر طعام يرونه يجب أن يتأكدوا من أنه سيكون هناك تدفق منتظم للبضائع حتى لا يكون هناك ذعر عندما نصل إلى المنطقة".

وأفاد المتحدث بأن "معبر رفح لا يزال مغلقا وإن الوصول محدود عبر معبر كرم أبو سالم، لم يعد من الممكن الوصول إلى معبر إيريز بسبب تصاعد حدة القتال، في حين تم تشغيل معبر إيريز الغربي وزيكيم".

وتشكو الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة منذ فترة طويلة من المخاطر والعقبات التي تحول دون إدخال المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن شبح المجاعة يلوح في الأفق.