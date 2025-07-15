واشنطن تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بالمسيّرات في العراق

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة في العراق، ولا سيّما على حقلَين نفطيين في إقليم كردستان، "غير مقبولة"، مطالبة بغداد بمحاسبة من يقف وراءها، بحسب "فرانس برس".

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وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: "تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجمات الـ14 والـ15 من تموز/يوليو على البُنى التحتية الحيوية في حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين".

ودعت الحكومة العراقية إلى "أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات"، وطالبتها "بالتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها".

وكان هجوم بطائرة مسيرة تسبب في توقف الإنتاج بحقل سرسنك النفطي في كردستان العراق اليوم الثلاثاء، بعد أن ألحقت طائرتان مسيرتان أضرارًا بحقل آخر بالقرب من أربيل خلال الليل.

وقال مهندسان لـ"رويترز" إن وقف الإنتاج إجراء احترازي بعد انفجار في حقل سرسنك، بينما قالت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق: إن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر أمنية في كردستان العراق قالت لرويترز: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.

ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل بشأن ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي".

وأفاد أحد مهندسي النفط في الحقل برؤية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من حقل سرسنك في منطقة دهوك بشمال العراق.

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وقالت إتش.كيه.إن إنرجي المشغلة للحقل: إنَّ توقف الإنتاج حدث مع سعي رجال الإطفاء لإخماد الحريق، مضيفة في وقت لاحق أن فرق الطوارئ احتوت الأضرار.

وأفادت الوزارة وشركة الطاقة بعدم وقوع خسائر بشرية.

وقالت الشركة، إن الواقعة قيد التحقيق ويجري تقييم كامل للأضرار دون تقديم مزيد من التفاصيل عن سبب الانفجار.

وأمس الاثنين، سقطت طائرتان مسيرتان في حقل خورملة النفطي في إقليم كردستان؛ ما أدى إلى تضرر أنابيب المياه بالحقل.