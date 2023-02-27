وزير الخارجية المصري يصل مدينة أضنة التركية

وكان وزير الخارجية المصري، وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى منذ العام 2011، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، إن "الهدف من الزيارة في المقام الأول إنساني؛ لنقل تضامن القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري مع الشعب السوري في هذه المحن".