وزير الخارجية المصري يصل مدينة أضنة التركية
وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى مدينة أضنة التركية، وذلك في مستهل زيارة تضامنية مع تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/ شباط الجاري، والذي خلَّف آلاف القتلى والمصابين.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية في تغريدة عبر تويتر، إن "وزير خارجية تركيا استقبل سامح شكرى فور وصوله مطار أضنة التركي".
وكان وزير الخارجية المصري، وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى منذ العام 2011، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، إن "الهدف من الزيارة في المقام الأول إنساني؛ لنقل تضامن القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري مع الشعب السوري في هذه المحن".