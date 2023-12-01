54 قتيلاً إثر غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة

أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة حماس، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 54.

وقالت المصادر إن 15 شخصًا قُتلوا في غارات على منازل بحي الشجاعية شرق غزة "ليرتفع عدد القتلى إلى 54".

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفًا مدفعيًا شمال وجنوب قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، التي استمرت 7 أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال إن "حماس أطلقت صاروخًا باتجاه إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".